Unterhaltung beim DRK

Langenhagen. Einen Dia-Vortrag bietet der DRK-Ortsverein für Mittwoch, 9. August, um 18.30 Uhr im DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee an und lädt damit zum unterhaltsamen Abend ein. Neben Geschichten soll es auch kleine Gedächtnisspiele zur Unterhaltung geben. Wobei der Spaß an erster Stelle stehen soll. Mitglieder und Gäste sind willkommen.