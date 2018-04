Unterricht für Konfirmanden

Party, Ausflug und Musik im Programm

Langenhagen. Jugendliche ab zwölf Jahre oder die ab dem nächsten Schuljahr die siebte Klasse besuchen (Getaufte und Nichtgetaufte), sind eingeladen, sich bis Freitag, 4. Mai, zum Konfirmandenunterricht in der Elia-Kirchengemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße 33 bei Diakonin Edit Szilágyi anzumelden: Telefon 0173 38 28 665 oder E-Mail diakonin@elia-kirchengemeinde.de."Supergenial" soll es zugehen, weil Spiele und Musik zum Programm gehören. Die angehenden Konfirmanden gehen gemeinsam durch Dick und Dünn und erfahren, dass der Glaube an Jesus und das Gebet tatsächlich etwas bringen. Willkommensparty ist am Dienstag, 14. August, um 17 Uhr in der Eliakirche.Dann gleich geht es weiter mit einer Abenteuerwoche in Cuxhaven vom 15. bis 19. August. Während der ganzen Konfirmandenzeit können die Teilnehmer ihre Gaben in verschiedenen Gebieten ausprobieren, ob im Bereich der Musik, als Puppenspieler, Techniker, in der Arbeit mit Kindern oder in der Küche. Für Unsichere ist eine Schnupperzeit von drei Monaten möglich.