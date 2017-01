Unterschriften für Freibad

Godshorn. Eine Unterschriftenaktion zum “Erhalt des Godshorner Freibades” bietet der Ortsrat am Sonnabend, 4. Februar, vor dem Edeka-Markt Zegarek in der Zeit von 10 bis 12 Uhr an. Die Ortsratsmitglieder hoffen auf eine rege Beteiligung und zahlreiche Unterstützerunterschriften der Bürger.