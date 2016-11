UPS sammelt Spielzeug

Langenhagen. Der Weihnachtsmann bekommt auch dieses Jahr wieder Unterstützung von UPS. Deutschlandweit organisieren Mitarbeiter des Paketdienstes zum achten Mal in Folge ehrenamtlich Spielzeugsammlungen, die für lokale Einrichtungen für Kinder bestimmt sind. Bis Heiligabend werden am UPS-Kundenschalter am Rehkamp Rehkamp 15 in Langenhagen Spielzeugspenden entgegen genommen. Die gesammelten Spielzeugspenden sind für die Toys Company in Hannover. Als kleines Dankeschön verteilen die UPS-Mitarbeiter Schokolade (solange der Vorrat reicht).