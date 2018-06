Sommerfest im Anni-Gondro-Pflegezentrum am 20. Juni

Langenhagen (ok). Da kommt sicherlich richtiges Urlaubsfeeling auf: Das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark feiert sein diesjähriges Sommerfest unter dem Motto "Urlaub am Meer" am Mittwoch, 20. juni, ab 14.30 Uhr. Die Besucher erwartet ab 14.30 Uhr ein buntes Programm für Jung unf Alt. Mit dabei: der "Evergreen-Express", die Zirkusgruppe Kita Weiherfeld, die "Blickspeeler Wuppdich's" sowie der Shanty-Chor "Störte-Bäcker". Es gibt Kaffee und Kuchen sowie weitere kulinarische Leckerbissen.