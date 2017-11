Utdacht

Engelbostel. Der Vortrag des LandFrauenvereins Engelbostel und Umgebung wird von Dienstag, 17. November, auf Dienstag, 7. November, um 19.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Schulenburg vorverlegt. Es liegt ein Vortrag über "Utdacht in Opschreben" an. Der Abend findet in der pädagogischen Verantwortung der LEB statt. Um Anmeldungen wird bis zum 4. November unter der Telefonnummer (0511) 74 38 68 gebeten.