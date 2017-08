Vandalen unterwegs

Langenhagen (ok). Vandalen haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 27. Juli, 2 Uhr und Montag, 7. August, 13 Uhr an der Flughafenstraße die vordere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines Opel Meriva und entwendeten aus dem Handschuhfach das mobile Navigationsgerät. Der Schaden wird auf etwa 370 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.