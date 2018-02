Verborgene Schätze

Langenhagen. Christen und Juden glauben an einen Gott. Das Alte und Neue Testament der Bibel gehören zusammen. Das wurde Winfried Balke wichtig in seinem Glaubensleben. „Verborgene Schätze - und wie wir sie finden“ wird das Thema seiner Predigt am Sonntag, 18. Februar, um 10 Uhr im Gottesdienst der Evangelisch-lutherischen Elia-Kirchengemeinde sein.