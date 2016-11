Verein win lädt ein

Ausflug zur Autostadt Wolfsburg

Langenhagen. Der Verein "win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH" bietet Ausflüge für Vereinsmitglieder und Interessierte an. Am Sonnabend, 17. Dezember, ist das Ziel die Autostadt in Wolfsburg. Abfahrt ist in Hannover am ZOB, Rundestraße um 11 Uhr. Die Rückfahrt ist für 17.30 Uhr geplant.Die Autostadt bietet eine Reise in die Welt der Mobilität. Besichtigt wird ein Themen- und Erlebnispark. In einer über 28 Hektar großen Parklandschaft schaffen Architektur, Design und Natur den Rahmen für vielseitige Attraktionen: Ausstellungen zeigen Klassiker der Automobilgeschichte und illustrieren, warum sie in ihrer Zeit Maßstäbe setzten. Kunstwerke und Filme regen zur Auseinandersetzung an. Forschungsstationen laden zum Mitmachen ein.Anmeldung: Telefon (0511) 86 04 216 oder E-Mail koch@ksg-hannover.de.