Verengung der Walsroder Straße

Langenhagen. Die Wohnbebauung eines Grundstücks an der Walsroder Straße (Höhe Stadtparkallee) erfordert eine vorübergehende Einschränkung des Kraftverkehrs. Ab Montag, 27. Februar, und bis Juni gilt Tempo 30. Die Fahrbahnen werden in beide Richtungen eingeengt, Parkplätze entfallen. Fußgänger und Radfahrerwerden mittels Absperrung an der Baustelle vorbeigeführt.