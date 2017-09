Verfolgung nach Diebstahl

Langenhagen. Ein Geschädigter bemerkte am Sonnabend, gegen 19 Uhr, den Diebstahl seines Fahrrades. Auf dem Weg zur Polizei sah er zwei Männer, welche offensichtlich sein Fahrrad trugen. Während er die Beamten in der Dienststelle benachrichtigte, verfolgten zwei Freunde die Männer. Durch die Polizeibeamten wurde sofort die Verfolgung aufgenommen. Die beiden Männer konnten gestellt werden und führten tatsächlich das Rad des Geschädigten bei sich.

Dieser konnte es umgehend wieder in Empfang nehmen.

Die beiden Täter aus Langenhagen (40 und 47 Jahre alt) wurden nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen.