Vergeblich

Langenhagen. Im Zeitraum einer Woche ereignete sich ein versuchter Wohnungseinbruch in eine Wohnung in Langenhagen am Schildhof. Der Dieb versuchte die Terrassentür der Wohnung vergeblich aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Objekt fand folglich nicht statt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.