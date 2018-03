Vergeblich

Engelbostel (ok). Zwischen Sonntag, 2.30 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, versuchten Einbrecher vergeblich die Terrassentür eines Reihenendhauses an der Elbinger Straße in Engelbostel aufzuhebeln. Sie waren durch den Garten ans Haus gelangt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.