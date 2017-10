Verkauf an der Kirche

Vorbereitung des Weihnachtsmarktes

Engelbostel. Jutta Köster und Heiko Fienemann denken schon jetzt an den nächsten Weihnachtsmarkt. „Dieses Jahr feiern wir ihn wieder rund um unsere Martinskirche, und zwar am ersten Advent“, sagen die beiden Kirchenvorstandsmitglieder. Deshalb laden sie alle Vereine, Verbände und kirchlichen Gruppen zu einer Vorbesprechung am Donnerstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in das Gemeindehaus ein. „Wer als Privatperson auf dem Weihnachtsmarkt Kunstgewerbe oder ähnliches anbieten will, kann mir gern Nachricht geben", sagt die Ehrenamtliche. Kontakt: E-Mail jutta.koester@aol.de schreiben oder Telefon (0511) 74 45 49