Verkauft

Langenhagen (ok). Die Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit (GBA) betreibt seit 1977 den Sprachheilkindergarten auf dem Grundtück „An der Autobahn 2“ in Wiesenau. Dort soll jetzt umfangreich saniert und erweitert werden. Unter anderem auch in Sachen Barrierefreiheit. Die Stadt hat das Grundstück jetzt für 325.000 Euro an die GBA verkauft; der Rat der Stadt Langenhagen hat in seiner Sitzung am Montag zugestimmt. Bisher lag der monatliche Pachtzins bei 1.750 Euro.