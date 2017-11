Verleihung der Sportabzeichen

MTV Engelbostel-Schulenburg. Die Sportabzeichen-Verleihung findet am Sonnabend, 18. November, um 15 Uhr im MTV-Mehrzweckraum, Stadtweg 43 statt. Etwa 100 MTV-Mitglieder haben in der abgelaufenen Saison ihre Sportabzeichen-Disziplinen absolviert und die Vorgaben erfüllt. Einige Familien sind in der Wertung. Zudem auch Mannschaften, die anstelle ihres Trainings die Sportabzeichen-Disziplinen trainierten und sich der Wertung stellten. Organisatorin Annelore Schmidt freut sich, wenn möglichst viele Teilnehmer bei der Verleihung anwesend sind und das Sportabzeichen persönlich in Empfang nehmen.