Versammlung bei Sparta

Langenhagen (ok). Neuwahlen, Berichte, Ehrungen und Haushalt – wichtige Themen werden bei der Jahreshauptversammlung des DJK Sparta Langenhagen am Freitag, 17. Februar, erörtert. Beginn ist um 19.30 Uhr im Sportzentrum II an der Emil-Berliner-Straße. Anträge können bis zum Veranstaltungstag gestellt werden.