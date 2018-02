Versammlung der Gemeinde

Langenhagen. Am Sonntag, 25.Februar, findet nach dem Gottesdienst in der Emmauskirche am Sonnenweg 17 die jährliche Gemeindeversammlung statt. An dem Tag werden sich auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl des neuen Kirchenvorstandes vorstellen. Anschließend besteht beim Kirchkaffee noch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch .

Alle sind herzlich eingeladen .