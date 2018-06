Versammlung der HSG

Langenhagen (ok). Zu ihrer Jahreshauptversammlung lädt die HSG Langenhagen für Freitag, 15. Juni, um 19 Uhr ins Clubheim des SC Langenhagen an der Leibnizstraße ein. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Ehrung erfolgreicher Mannschaften, Rechenschaftsbericht, Entlastung und Neuwahlen. Anträge müssen bis zum 14. Juni 2018 an den Vorsitzenden der HSG, Reinhold Scheiba, geleitet werden. Bitte per Mail an scheiba26@gmail.com.