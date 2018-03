Versammlung der Landfrauen

Krähenwinkel-Godshorn. Der Landfrauenverein lädt zur Versammlung mit Kaffeetrinken für Dienstag, 10. April, um 15 Uhr in das Gemeindehaus der Kirche, Alt-Godshorn, ein.

Auf dem Programm steht ein Vortrag von Heidrun Kuhlmann zum Thema

"Kleider machen Leute - vom Schein und Sein". Mitglieder melden sich bitte bei den Ortsvertrauensfrauen an, interressierte Frauen können sich an Renate Moderow, Telefon (0511) 74 27 48 wenden.