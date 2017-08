Versuch

Langenhagen (ok). Einbrecher versuchten am Sonnabend zwischen 10 und 14.30 Uhr in eine Wohnung an der Bahnhofstraße einzudringen, machten sich am Schloss der Wohnungstür zu schaffen. Ohne Erfolg. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 bei der Polizei.