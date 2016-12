Versuch gescheitert

Langenhagen. In der Straße Am Eichenkamp in Langenhagen kam es bereits am Freitag zwischen 16 und 21.50 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dort wurde zunächst die Verglasung eines Fensters mit einem Stein eingeworfen. Anschließend wurde zudem versucht, die Kunststoffsprossen des Fensters herauszubrechen. Ins Objekt wurde allerdings nicht eingedrungen.