Versuchter Diebstahl

Langenhagen. Diebe versuchten am Freitag zwischen 18.25 und 19.55 Uhr an der Schützenstraße einen Audi A6 zu stehlen. Das Schloss am Griff der Fahrertür wurde beschädigt. Die Schlossabdeckung fehlt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen.