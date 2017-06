Versuchter Einbruch

Kaltenweide. Am Käthe-Kollwitz-Weg haben Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch letzter Woche versucht, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Es gibt Helbelspuren an der Terrassentür. Die Eigentümer waren auf Reisen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Telefon (0511) 109 42 15.