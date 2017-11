Versuchter Einbruch

Krähenwinkel. Am Grenzweg versuchten Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag, 12. November, 18 Uhr bis Montag, 13. November, 15.30 Uhr die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang jedoch, sodass ein Eindringen in das Haus nicht stattfand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon (0511) 109 42 17.