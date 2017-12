Versuchter Einbruch

Langenhagen. Am Luheweg stiegen Täter in den vergangenen Tagen auf den Balkon eines Hauses und versuchten die Balkontür und das Balkonfenster aufzuhelben. Zudem wurde versucht, auch die Scheibe der Balkontür einzuschlagen. Die Täter drangen nicht in das Objekt ein.