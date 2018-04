Versuchter Einbruch

Langenhagen. Einbrecher waren zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 18.30 Uhr, an der Liebigstraße. Sie versuchten ein Fenster einer in Hochparterre befindlichen Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug jedoch augenscheinlich fehl, sodass ein Eindringen in das Objekt nicht stattgefunden hat.