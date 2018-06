Versuchter Einbruch

Langenhagen. Einbrecher waren am Donnerstag um 16.30 Uhr am Buschkamp unterwegs. Sie kletterten auf einen Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses und versuchten, die Balkontür aufzuhebeln, um sich Zugang in die Wohnung zu verschaffen. Dieser Versuch misslang jedoch augenscheinlich, sodass ein Eindringen in die Wohnung nicht stattgefunden hatte.