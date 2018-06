Verwaltungsstelle geschlossen

Godshorn. Die Verwaltungsstelle ist aufgrund personeller Engpässe am Montag und Dienstag, 18. und 19. Juni, geschlossen. Wer Pässe oder Führerscheine abholen möchten, wird gebeten, dies entsprechend aufzuschieben. In besonderen Fällen gibt es Hilfe im Bürgerbüro und in der Kfz-Zulassungsstelle im Rathaus am Marktplatz. Dieses ist regulär montags bis 18 Uhr und dienstags bis 16 Uhr geöffnet.