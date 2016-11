Verwaltungsstellen geschlossen

Langenhagen. Aufgrund einer internen Fortbildung bleiben die Verwaltungsstellen Engelbostel und Godshorn am Dienstag, 29. November, von 9 bis 12 Uhr geschlossen. Die Stadtverwaltung bittet Bürger darum, sich an diesem Tag bei dringenden Angelegenheiten an das Bürgerbüro im Rathaus zu wenden.