Vespa gestohlen

Kaltenweide. Ein Motorroller ist am vergangenen Wochenende an der Straße Weberkolkwiesen gestohlen worden. Es handelt sich um eine Vespa GTS, amtliches Kennzeichen H-AZ 12. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen in Verbindung zu setzen: Telefon (0511) 109 42 15.