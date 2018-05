Videos in 3D erstellen

Langenhagen. 3D-Videos dokumentieren besonders anschaulich den Verlauf von Ausflügen: Zum schnellen Erlernen dieser neuen Technik bietet der ADFC-Ortsverein einen kostenfreien Lern-Kurs am. Zum Kurs ist ein WLAN-fähiges Smart-Phone mitzubringen. Die in Erklärungen und praktischen Übungen verwendete Software ist kostenfrei. Muster-Videos gibt es auf der Internetseite www.Zweirad-Sommerfest.de. Termin ist am Donnerstag, 17. Mai, von 19 bis 21 Uhr im VHS-Treffpunkt, Raum 10 , an der Konrad-Adenauer-Straße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.