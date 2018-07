Viel Wasser nötig

Godshorn. Am Montag wurde die Ortsfeuerwehr um 23.25 Uhr alarmiert. An der Straße Alt-Godshorn brannte Gerümpel an einer Böschung auf 30 Quadratmeter Fläche. Die mit vier Fahrzeugen angerückten Einsatzkräfte löschten umgehend und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Feld. 2.500 Liter Wasser wurden verbraucht.