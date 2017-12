Viele brisante Themen

Langenhagen (ok). Von besinnlichem Jahresabschluss kann aus politischer Sicht überhaupt keine Rede sein. In den Ausschüssen geht es mit vielen Themen noch hoch her, und es stehen auch noch zwei Ratssitzungen im Dezember auf dem Sitzungsplan. Los geht es am Montag, 11. Dezember, um 18.30 Uhr mit vielen brisanten Themen und insgesamt 30 öffentlichen Tagesordnungspunkten im Ratssaal. Diskutiert wird zum Beispiel über ein Nachsteuern beim Tarifsystem sowie bei den Eintrittsgeldern in der "Wasserwelt". Auch der Bau einer neuen Sporthalle für Engelbostel und Schulenburg ist ein Thema genauso wie schallwirksamer Schallschutz in der Sporthalle der Robert-Koch-Schule. Ein heißes Eisen ist der Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus in Kaltenweide: auf oder hinter dem Gelände des ehemaligen NP-Marktes oder doch am Kreisel im Norden der Ortschaft? Die Ratsmitglieder debattieren auch über die Raumanforderungen für eine Ganztagsschule in Kaltenweide sowie über die IGS Süd. Die Stadtverwaltung stellt das Konzept des Bereichs Flüchtliings- und Asylbetreuung vor. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.