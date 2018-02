Viele Läufe

Langenhagen (ok). Der Langenhagener Motorclub hat an vielen Slalolm-Wertungsläufen zur Deutschen Meisterschaft in der Motorsport Arena Oschersleben teilgenommen, auch in diesem Jahr laufen im April und Juli Rennen. Der Vorstand wurde von der Versammlung entlastet. Als LMC-Vertreter für die ADAC-Mitgliederversammlung in Magedeburg wurden Manfred Peter und Bernd Schmidt benannt.