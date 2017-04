Vier Einbrüche

Langenhagen. Am Dienstag ereigneten sich gleich vier Wohnungseinbrüche in einem Mehrfamilienhaus in Langenhagen. Der oder die Täter hebelten jeweils die Wohnungstüren der linken und rechten Wohnung in dem ersten und zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt zu den vier Wohnungen. Aus den Wohnungen werden Schmuck und Bargeld entwendet. In einem Fall kann das Diebesgut von dem Wohnungsmieter bislang noch nicht abschließend deklariert werden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.