Vier Räder geklaut

Langenhagen. Zwei Diebe haben schon am Mittwoch, 12. April, zwischen 18 und 21 Uhr an der Walsroder Straße aus dem Lagerraum eines Autohandels vier graue Original-Auto-Kompletträder für einen Audi RS 5 im Gesamtwert von etwa 16.000 Euro geklaut. Die Polizei geht zurzeit Hinweisen nach. Konkrete Täterhinweise liegen aber noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.