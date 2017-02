Vikar in der Martinskirche

Engelbostel. Am Sonntag, 5. Februar, um 10 Uhr wird Jens Wening in der Martinskirche als Vikar eingeführt. Im selben Gottesdienst wird auch die Taufe von KU4-Kindern gefeiert, die den Vikar bereits in der Engelbosteler Grundschule kennengelernt haben.