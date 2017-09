Visitation

Langenhagen. Bei der Visitation der Emmauskirchengemeinde am Sonnenweg 17 , die vnoch bis 17. September stattfindet, wird der Gottesdienst am Sonntag, 10. September um 10 Uhr mit Abendmahl mit Pastorin Sabine Behrens von Superindentent Holger Grünjes begleitet. Im Anschluss gibt es die Möglichkiet des Austausches miteinander.

Im Rahmen der Visitation lädt der Kirchenvorstand für Montag 11. September, um 19 Uhr in der Kirche alle Ehrenamtlichen der Gemeinde herzlich zu einem Gespräch mit dem Superintendenten Holger Grünjes ein.