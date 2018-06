Vogelschutzgehölz

Langenhagen. Nicht nur am Wochenende, sondern auch werktags ist das Vogelschutzgehölz an der Görlitzer Straße 21 von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Es ist ein kleine Waldparadies mit einem Rundgang, an dem heimische und exotische Vögel in Volieren zu beobachten sind. Honig aus der eigenen Imkerei oder Eier von freilaufenden Hühnern können erworben werden.