Vor Weihnachten bei der AWO

Engelbostel-Schulenburg. Die Weihnachtsfeier des AWO-Ortsverbands findet am Sonnabend, 3. Dezember, um 14.30 Uhr im Gasthof Tegtmeyer statt. Geplant ist im Dezember zudem eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Lübeck am Donnerstag, 8. Dezember. Abfahrt ist um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, Kreuzwippe 1. Das Adventsfrühstück ist für Sonnabend, 17. Dezember, um 9 Uhr im DRK-Raum, Kreuzwippe 1, angekündigt. Weitere Informationen: Telefon (0511) 78 17 90.