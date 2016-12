Vorbereitung der Prunksitzung

Karnevalisten laden für 4. Februar ein

Langenhagen. Die Organisation der großen Prunksitzung am Sonnabend, 4. Februar, in der Festhalle am Eichenpark, Stadtparkallee 12, hat die Karnevalsgesellschaft Blau Weiß inne. Ein Abend voller Spaß, Freude Musik und Tanz wird zu erleben sein. Gäste sind willkommen. Plätze können ab sofort reserviert werden: Telefon 0170 40 98 633. Das Programm ist schon gut bestückt. Wer eine Idee oder Engagement für eine Präsentation hat, kann sich unter derselben Telefonnummer noch melden.