Vorfahrt missachtet

Engelbostel. An der Kreuzung Alt-Engelbostel und Wilhelm-Hirte-Straße kam es am Sonnabend um 13.45 Uhr zu einem Unfall. Eine 13-jährige E-Bike-Fahrerin missachtete ein Stop-Schild und stieß mit einer vorfahrtberechigten 33-jährigen Pkw-Fahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 13-jährige leicht. Sie stürzte und hat Prellungen an rechter Körperhälfte. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug die Jugendliche einen Fahrradhelm, welches offensichtlich schlimmere Verletzungen verhinderte.