Vorübergehende Vollsperrungen und Halteverbote

Beeinträchtigungen beim Sponsorenlauf in Engelbostel

Engelbostel. Die Grundschule Engelbostel veranstaltet am Sonnabend, 6. Mai, einen Sponsorenlauf in der Zeit von 11 bis 13 Uhr. Der etwa 400 Meter lange Parcours verläuft unter anderem durch die Schulstraße, Klusmoor und Kirchstraße. Rund um die Grundschule Engelbostel ist daher während der Zeit des Sponsorenlaufes mit Einschränkungen zu rechnen, die insbesondere den Kraftfahrzeugverkehr betreffen.In drei Straßen wird zu Sonnabendvormittag ein Halteverbot errichtet. Für die Dauer des Laufes wird die Straße Klusmoor (zwischen Kirchstraße und Schulstraße) gesperrt sowie die Schulstraße halbseitig eingeengt. Die Straße Gosewischs Straße wird für zudem für etwa zwei Stunden zur Sackgasse, die einzig vom Teichweg her zu befahren ist. Schulleitung und Stadt bitten die Anwohner entlang des Parcours, sich auf den etwa zwei Stunden andauernden Lauf einzustellen. Alle anderen Verkehrsteilnehmer sollten am Sonnabendvormittag den Bereich rund um die Grundschule Engelbostel weiträumig umfahren.