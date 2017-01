VPV-Cup

Langenhagen (ok). Der VPV-Cup des TSV Godshorn bildet den Auftakt für den Budenzauber der Herren in Langenhagen. Die Fußballer spielen am Sonnabend, 7., und Sonntag, 8. Januar, in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule. Folgende Mannschaften sind unter anderem mit von der Partie: zwei Mannschaften des TSV Godshorn aus der Bezirksliga und der 1. Kreisklasse; die beiden Landesligisten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und SV Ramlingen/Ehlershausen sowie Lokalrivale MTV Engelbostel-Schulenburg aus der Kreisliga. Los geht es am Sonnabend um 15.30 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt; außerdem gibt es eine Tombola mit attraktiven Preisen.