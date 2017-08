VW gestohlen

Schulenburg. Diebe entwendete auf unbekannte Art und Weise einen VW T5 Multivan Startline an der Kiefernstraße in Schulenburg, der in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ordnungsgemäß auf einer Stellfläche vor der Garage geparkt und gesichert stand. Schadenshöhe 30.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.