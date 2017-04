VW T5 geklaut

Kaltenweide. Diebe entwendeten in der Nacht zu Donnerstag den ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Elisabeth-Selbert-Weg abgestellten VW T5 California Beach im Gesamtwert von 42.000 Euro. In derselben Nacht wurde von einem Grundstück am Anna-von-Borries-Weg ein VW t5 Multivan gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.