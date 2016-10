Waffeln und heiße Kirschen

Langenhagen. Am Sonntag, 16. Oktober, wird es zur besten Kaffeezeit im Treffpunkt Kastanienallee Waffeln mit heißen Kirschen und selbstgebackenen´Kuchen geben.

In der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr wird in gemütlicher Runde geklönt, um ein paar nette Stunden miteinander zu verbringen.