Wahlbüro

Langenhagen (ok), Zwei Wahlen stehen gleich vor der Tür: die Bundestagswahl am 24. September und die Landtagswahl am 15. Oktober. Das Wahlbüro für die Bundestagswahl hat im Rathaus bis zum 22. September geöffnet; für die Landtagswahl voraussichtlich vom 28. September bis zum 13. Oktober. Die Zeiten: montags 8 bis 18 Uhr, dienstags 8 bis 16 Uhr, mittwochs 8 bis 13 Uhr, 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.