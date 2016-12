Wahlen und Ehrungen

Krähenwinkel (ok). Berichte, Wahlen, Beförderungen und Ehrungen stehen auf dem Programm der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr in Krähenwinkel. Termin ist am Freitag, 6. Januar. um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel. Anträge bitte bis zum 30. Dezember beim Ortsbrandmeister.